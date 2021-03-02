Депутат Госдумы РФ: темпы вакцинации в Томской области необходимо увеличить

Депутат Госдумы РФ от Томской области Татьяна Соломатина заявила, что темпы вакцинации на территории региона недостаточны.

«Темпы действительно необходимо увеличить, но для этого нужна вакцина. Через неделю я буду в Москве, и первое, что сделаю, — схожу в минздрав. Обязательно нужен четкий график поставки на нашу территорию. И сегодняшнее количество вакцин действительно очень мало»,— сказала госпожа Соломатина во время своего выступления перед депутатами гордумы Томска.

По данным областного департамента здравоохранения, прививку поставили около 23,4 тыс. жителей, из них оба компонента вакцины поставили более 7 тыс. человек. С начала прививочной кампании в регион поступило 34,5 тыс. доз.

Артем Шпек