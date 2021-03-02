Татарстану выделят 7 млрд рублей на ремонт автодорог

Татарстан получит более 7 млрд руб. на ремонт и строительство дорог. Это следует из распоряжения главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Из общей суммы 6,4 млрд руб. направят на реализацию капиталоемких мероприятий в городских агломерациях и еще 1 млрд руб. — на приведение в нормативное состояние дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций.

Отмечается, что всего в ближайшие два года на реконструкцию и возведение автодорог в России направят 100 млрд руб. Из них 27 млрд руб. планируется потратить на ремонт дорог, остальные — на строительство и реконструкцию конкретных объектов.

"Ъ-Казань"