Начальником управления капстроительства Уфы назначен сотрудник минэкологии

Начальником управления капитального строительства администрации Уфы (УКС) назначен Эдуард Нагаев, сменивший на этой должности Андрея Осипова, ушедшего в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил сегодня во время оперативного совещания в мэрии сити-менеджер Сергей Греков. Он отметил, что господин Нагаев «имеет большой опыт и компетенции в инженерно-технических и финансово-экономических вопросах».

До назначения Эдуард Нагаев возглавлял отдел реализации программ природопользования министерства природопользования и экологии Башкирии.

Дарья Кучеренко