Число выздоровевших от COVID-19 саратовцев превысило 45 тысяч человек

Сегодня в Саратове подтверждено 190 новых случаев коронавируса, выздоровели 163 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб при облправительстве.

Общее число заболевших и выздоровевших достигло 49895 и 45040 человек соответственно.

В Саратове подтверждено 88 новых случаев, на Энгельсский район приходится 24, на Балаковский — 12, еще на 19 территориях от одного до восьми новых случаев COVID-19.

Пневмония наблюдается у 44 новых пациентов, у 144 – признаки ОРВИ, бессимптомное течение у двоих.

В числе заболевших 19 детей и 77 взрослых старше 77 лет.

Марина Ковалева