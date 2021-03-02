Предприятия ООО «Башкирэнерго» — вновь лучшие по организации условий охраны труда

Ведущий специалист отдела охраны труда, надежности, промышленной и экологической безопасности ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» Азат Шафигуллин (справа) выполняет проверку оперативно-выездной бригады Северной группы подстанций предприятия на обеспеченность средствами защиты

Производственные отделения ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») в очередной раз подтвердили свой профессионализм в области охраны труда, заняв все призовые места в своей группе республиканского конкурса «Лучшая организация условий и охраны труда» по итогам 2020 года. Это является лучшим свидетельством того, насколько эффективно работают как специалисты по охране труда, промышленной и экологической безопасности, так и руководство компании, в целом.



В номинации «Производство нефтепродуктов, производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды» первое место заняло ПО «Уфимские городские электрические сети», второе место разделили ПО «Ишимбайские электрические сети» и ПО «Октябрьские электрические сети». Третье место было присуждено ПО «Белорецкие электрические сети». Стоит отметить, что республиканский конкурс в этой номинации, по сути, превратился во внутренний конкурс производственных отделений компании, вот уже несколько лет все призовые места делят между собой предприятия Башкирских распределительных электрических сетей.

Организаторами мероприятия выступили Федерация профсоюзов РБ и Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ при участии Государственной инспекции труда в РБ, Управления Роспотребнадзора по РБ, Регионального отделения Фонда социального страхования по РБ и ЧОУ «Межотраслевой институт». Из 140 организаций и предприятий, подавших заявки на участие в конкурсе, они выявили лучшие предприятия по 13 основным группам. Эти группы были сформированы в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.