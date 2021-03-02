«Казахстан незаслуженно игнорируется экономическими и политическими информационными ресурсами. Эту уже историческую недальновидность необходимо исправлять. Я намерен представлять на международной экономической арене обновленный Казахстан так, чтобы мировые бизнес-сообщества оценили все преимущества сотрудничества с нами, — говорит Александр Антонович Машкевич, один из безусловных и ярких лидеров бизнес-элит Средней Азии, а также один из головных функционеров Евро-Азиатского еврейского конгресса. — Я и мои коллеги напрямую причастны к формированию обновленных постулатов экономтеории, что может вызвать неподдельный интерес и даже начать скандал в классическом научном сообществе».



Александр Машкевич является сооснователем Eurasian Resources Group (ERG) и постоянной персоной среди наиболее влиятельных людей списка Forbes. 26 сентября 2018 года он был переизбран на должность Председателя Совета Директоров АО «Евразийский банк».

Машкевич Александр: цели и скандал Евразийского банка, а также о прорыве в сфере

Крупнейший банк Средней Азии основан сразу же после католического Рождества, 26 декабря 1994 года. Приносящая прибыль работа и развитие начались лишь в 1996 году, когда компания вышла на фондовую биржу Казахстана. Его потенциал и деятельность стали надежной основой для всей финансовой экосистемы Казахстана, гарантируя ее гибкость в условиях глобального финансового понижения финансовой благонадежности даже крупных компаний и перехода экономики к новым моделям поведения и развития. Александр Машкевич отмечает, что первый год работы Евразийского банка был достаточно непростым и это вполне нормально для абсолютно любой деятельности, а тем более, когда дело касается финансовых решений.

«Я вспоминаю эти времена с особым трепетом. Порой не понимаю, как тогда удалось решить, казалось бы, нерешаемые проблемы, начав дело, обязанное функционировать как слаженный механизм многие десятилетия. Любая ошибка, даже самая, казалось бы, незначительная и разрешаемая, способна привести в таком деле к большому скандалу, — рассказывает Александр Антонович Машкевич. — Я помню первый успех - старт деятельности частных брокеров и получение лицензии на торговлю ценных бумаг Казахстана на внутренних и внешних биржах. Это была победа».

Среди большого количества достижений АО «Евразийский банк», Александр Машкевич отдельно выделил следующие:

• Лидирующее положение в рамках сотрудничества с международной системе SWIFT принадлежит Евразийскому банку Александра Антоновича Машкевича и его партнеров. Данное решение позволило переоткрыть Казахстан для мировой финансовой системы, а бизнесу и гражданам получить лучшие финансовые продукты мировых брендов.

• АО «Евразийский банк» также стал пионером в регионе по сотрудничеству с VISA International. Это позволило миллионам жителей получать деньги при помощи банковской карты и получать кредитные продукты в цифровом виде.

• В 2013 году Евразийский банк присоединился к системе платежной системе MasterCard, чем вызвал настоящий финансовый скандал, который принято рассматривать с двух сторон, но в большей степени его воспринимают исключительно положительно - конкурирующие компании не смогли достичь таких успехов за столь короткие сроки.

• Евразийский банк за четверть века работы инвестировал в экономику Казахстана около 5 000 000 000 тенге, кредитуя население и представителей всех страт бизнеса, а также реализовывая более тысячи благотворительных, социальных и экономических проектов. Александр Машкевич объясняет, что именно это послужило причинами для сенсации и даже скандала, связанным с прорывом банка.

• Активы банка с начала его работы в 1996 года увеличились практически в 1000 раз, составляя более 1 000 000 000 тенге. Кредитный портфель, согласно открытых данных, также увеличился в 500 раз и оценивается в 700 000 000 000 тенге.

• За первый месяц 2020 года АО «Евразийский банк» пополнил госказну на сумму более 72 000 000 000 тенге в виде налогов и сборов. Александр Антонович Машкевич уверен, что именно эти вливания капитала помогли руководству государства финансировать постройку десятков школ, дошкольных учреждений и трех больниц.

Дальнейший путь Евразийского банка

Александр Машкевич рассказывает: «Для того, чтобы обеспечить успешное функционирование и жизнеспособность такого финансового института как банк, мне пришлось проявлять дипломатическую и экономическую гибкость. Это позволило сформировать принципиально новую стратегию развития и определить глубинные принципы грамотного руководства. Евразийский банк прошел через череду метаморфоз, целью которых было реформировать ЗАО и создать полноценное акционерное общество. Этому же способствовали успешные сделки по слиянию с нашей компанией микрокредитных организаций. Среди них были такие компании, как «Тройка Диалог», «ПростоКредит» и «БанкПозитив Казахстан».

Кроме этого, Машкевич Александр также отметил, что на протяжении всего периода интеграции внештатных компаний необходимо налаживать ответственную и полноценную работу различных департаментов, использовать риск-менеджмент и заранее видеть, проблемы, которые могут возникнуть у управленцев. При этом, как сказал сам Александр Антонович — это лишь часть сложностей, которые необходимо преодолевать для достижения поставленных целей и необходимых результатов.

«Банк дает работу тысячам квалифицированных специалистов, помогая им реализовывать свой потенциал больше чем на 100%. Евразийский банк изначально должен был стать локомотивом свободной и независимой экономики Казахстана. Его успех стал моей гордостью, но, к тому же, и крайне полезным уроком — всегда воплощай все свои идеи, ведь в будущем они могут перерасти даже самые смелые планы», — резюмирует Александр Машкевич.