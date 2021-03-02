На территории Чесменского муниципального района Челябинской области отменен режим чрезвычайной ситуации, которые ввели на прошлой неделе из-за урагана и аномальных холодов. Ранее ЧС отменили в Троицком, Нагайбакском, Брединском и Октябрьском районах.

Таким образом, режим ЧС сохраняется в восьми муниципалитетах Челябинской области – Локомотивном городском округе, Агаповском, Варненском, Верхнеуральском, Карталинском, Кизильском, Кунашакском и Нязепетровском районах.

Снежный буран в Челябинской области продолжался со вторника по четверг. Он сопровождался морозами и вызвал множество аварий на электросетях, ряд трасс на юге региона был закрыт для движения, без света остались более 30 тыс. жителей в 26 муниципалитетах. Сотрудники экстренных служб в круглосуточном режиме устраняли последствия стихии.