Игорь Черкашин покинул должность председателя комитета внутренней политики Курской области

С 1 марта председатель комитета внутренней политики администрации Курской области Игорь Черкашин освобожден от должности. Он покинул пост по семейным обстоятельствам, сообщили в администрации региона.

Господин Черкашин возглавлял комитет с 2011 года. В администрации региона отметили, что он смог наладить диалог «со всеми политическими силами и общественными организациями», «обеспечить взаимодействие со всеми муниципалитетами». Теперь обязанности председателя будет исполнять Анатолий Дроган — начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления комитета внутренней политики.

Олег Мухин