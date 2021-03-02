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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Игорь Черкашин покинул должность председателя комитета внутренней политики Курской области

С 1 марта председатель комитета внутренней политики администрации Курской области Игорь Черкашин освобожден от должности. Он покинул пост по семейным обстоятельствам, сообщили в администрации региона.

Господин Черкашин возглавлял комитет с 2011 года. В администрации региона отметили, что он смог наладить диалог «со всеми политическими силами и общественными организациями», «обеспечить взаимодействие со всеми муниципалитетами». Теперь обязанности председателя будет исполнять Анатолий Дроган — начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления комитета внутренней политики.

Олег Мухин


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