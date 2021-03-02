Тулуз-Лотрек в Екатеринбурге

28 февраля был последний день работы выставки литографий французского художника Анри де Тулуз-Лотрека в галерее «Синара Арт» в Екатеринбурге. В экспозиции были представлены более 50 литографий из частных европейских коллекций. «Афиши легендарных парижских заведений, портреты танцовщиц и артисток кабаре, зарисовки из повседневной жизни куртизанок, а также эпизоды из "цирковой" серии Анри де Тулуз-Лотрека позволят прикоснуться к атмосфере роскошной и безмятежной поры, именуемой "La Belle poque"»,— указано в описании выставки.