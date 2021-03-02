В Ярославле закрашивают незаконные граффити

В Ярославле регулярно удаляются со стен и закрашиваются незаконно нанесенные рисунки и надписи, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что накануне уличные граффити удалялись со стен зданий в Дзержинском районе. В мэрии рассказали, что изображения различного рода на стенах домах считаются вандализмом. В КоАП РФ предусмотрены статьи, по которым за незаконное нанесение изображений на стены домов предусмотрены штрафы от 300 руб. до 1 тыс. руб.

«Несмотря на то, что сейчас не совсем сезон для удаления изображений, но когда появляются надписи грубого характера, с ненормативной лексикой, с рекламой наркотических средств, и тому подобным, управляющие компании незамедлительно закрашивают их»,— рассказал первый замглавы территориальной администрации Дзержинского района Антон Кириллов.

Господин Кириллов отметил, что местная администрация постоянно проверяет улицы на наличие граффити на фасадах жилых домов, административных зданий и хозяйственных построек.

«Для нас данный вид работ очень затратный, поэтому мы просим ярославцев проявлять свои творческие способности в специально отведённых для этого местах»,— отметил старший помощник директора управляющей компании Дзержинского района Павел Власов.

Мэрия Ярославля напоминает, что в городе отведены места, где на стенах можно официально рисовать граффити, кроме рисунков и надписей противоправного характера. Одна из таких стен находится напротив остановки общественного транспорта ТЦ «Омега», вторая — за рынком на проспекте Дзержинского.

Алла Чижова