Дело о нападении на волгоградских инспекторов ДПС передано в суд

Прокуратура Дзержинского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, в том числе опасного для жизни и здоровья (чч 1,2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 21 ноября 2020 года двое инспекторов дорожно-патрульной службы попытались остановить автомобиль обвиняемого из-за опасного стиля вождения, но фигурант уголовного дела не отреагировал на требования. Злоумышленнику пришлось прекратить движение из-за образовавшейся пробки. Увидев полицейских, водитель металлическим прутом якобы нанес одному из них несколько ударов по голове и различным частям тела. Сослуживец инспектора, пытаясь остановить обвиняемого, который, предположительно, также замахнулся на него арматурой, выстрелил несколько раз из табельного оружия по ногам нападавшего.

Вину фигурант признал частично. Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд города. В качестве максимального наказания ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Мария Шахрай