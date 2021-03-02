Более половины жителей Краснодара стали чаще использовать безналичный расчет

Более 50% жителей краевой столицы стали чаще использовать безналичный расчет и совершать покупки в онлайн-магазинах, показывают результаты опроса Райффайзенбанка.

Наличный расчет потерял популярность. Чаще всего им пользуются по привычке (эту причину выбрали 62% респондентов) или в случае, если попросили расплатиться наличными в магазине или транспорте (57%).

Повседневные товары в онлайн-магазинах предпочитают покупать 59% краснодарцев. Чаще всего там покупают одежду и обувь (в 68% случаев), косметику и предметы гигиены (62%), бытовую технику (58%). Чуть менее популярны книги, музыка и фильмы (40%), детские вещи и игрушки (38%) и товары для ремонта (38%) а также продукты питания (36%).

В качестве способа безналичной оплаты покупок 96% респондентов использует банковские карты, 27% электронными переводами, 26% – сервисами бесконтактной оплаты. При этом переводы физическим лицам чаще всего выполняют по номеру телефона или номеру карты – этот способ предпочитают 52% участников опроса.

Ольга Логинова