В Удмуртии появится центр опережающей профессиональной подготовки

Центр опережающей профессиональной подготовки откроют в Удмуртии в 2021 году. Об этом написала министр образования и науки региона Светлана Болотникова на своей странице в Facebook.

«ЦОПП — организация, которая будет аккумулировать данные об актуальных для экономики республики профессиях на специальной цифровой платформе. Главной задачей центра станет разработка и применение программ ускоренного профобучения и профориентации по нужным компетенциям. В этой связи на первый план выходит выстраивание сетевого взаимодействия ЦОПП с научными и образовательными центрами»,— отметила госпожа Болотникова.