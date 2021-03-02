На Кубани решили штрафовать перевозчиков за отключение системы ГЛОНАСС

Власти Краснодарского края предложили привлекать к административной ответственности перевозчиков, отключающих систему ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. Соответствующие изменения внесут в краевое законодательство.

Цель – пресечь случаи умышленного сокрытия сотрудниками компании-перевозчика факты изменения маршрута движения или досрочного окончания работы общественного транспорта. Внесено предложение расширить полномочия муниципалитетов по контролю над работой подрядных организаций в сфере пассажирских перевозок и ввести административную ответственность по краевому закону № 608 «Об административных правонарушениях». Компании, сотрудники которой будут регулярно подвергаться штрафом за умышленное отключение навигационной системы ГЛОНАСС, будут лишать свидетельства на право осуществления регулярных пассажирских перевозок.

По данным министерства транспорта Краснодарского края, в настоящий момент в случае подобных нарушений оформляют предписание об их устранении, на которое дается 10 дней. Если нарушение не устранено, отозвать свидетельство на право осуществления регулярных пассажирских перевозок можно в судебном порядке. Как правило, перевозчики выполняют предписание в течение одного - двух дней.

Ольга Логинова