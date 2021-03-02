В ХМАО 104 новых случая COVID-19

За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в окружном оперштабе. По данным на 2 марта, в округе за все время зарегистрировано 51 673 случая COVID-19, 49 584 жителя уже выздоровели.

За сутки в Югре зарегистрировано четыре летальных случая от коронавируса, за все время скончались 752 человека. Сейчас среди госпитализированных 55 человек находятся в тяжелом состоянии, включая 29 пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Большинство новых случаев выявлено в Сургуте, где заболели 23 человека, а также в Ханты-Мансийске (15) и Нижневартовске (12). У 80 заболевших наблюдались признаки ОРВИ, у 22 была диагностирована пневмония. Еще два человека переносили коронавирус в бессимптомной форме.