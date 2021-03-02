Уроженец Ижевска Николай Гордюшин назначен и.о. вице-губернатора Севастополя

Исполняющим обязанности вице-губернатора Севастополя стал уроженец Ижевска Николай Гордюшин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

«Хочу представить вам Николая Валерьевича Гордюшина. Сегодня подписал документ о его назначении на должность исполняющего обязанности заместителя губернатора города Севастополя. Он будет курировать Департамент архитектуры и градостроительства, а также Севнаследие. Николай Валерьевич будет заниматься всеми вопросами, непосредственно связанными с градостроительной деятельностью, защитой памятников. У нас накопилось достаточно большое количество вопросов, которые необходимо профессионально решать. У Николая Валерьевича большой опыт работы архитектором, реализация сложных проектов в Москве»,— отметил Михаил Развожаев.

Николай Гордюшин родился в Ижевске в 1980 году. В 2001 году он окончил ИжГТУ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2003 года он работа архитектором в Москве.