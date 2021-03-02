В Рыбинске к 950-летию города слепят 950 снеговиков

В городе Рыбинске Ярославской области к 950-летию города слепят 950 снеговиков, сообщили в пресс-службе городской администрации. Первые снеговики появились в центре лыжного спорта «Демино» 1 марта, где всего планируется слепить 100 снежных фигур к открытию Деминского лыжного марафона, который пройдет 6 и 7 марта.

В сообщении отмечается, что в городе запущен своеобразный флэш-моб, и за две недели 950 снежных фигур появятся на общественных территориях, спортивных площадках и во дворах многоэтажных домов Рыбинска. По словам начальника городского управления культуры Марины Ворониной, появятся снеговики и на школьных территориях.

«Любая инициатива приветствуется. Отметим 950-летие нашего любимого города таким ярким и необычным флэшмобом. Предлагаем выкладывать фотографии своих снеговиков в соцсети “Вконтакте” с хештегом #950снеговиковРыбинск, а по итогу мы обязательно отметим самые оригинальные и самые популярные творческие идеи рыбинцев»,— рассказала госпожа Воронина.

Алла Чижова