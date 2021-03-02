Частного пилота оштрафовали за несанкционированный полет над Новосибирском

В Новосибирске к административной ответственности привлекли пилота сверхлегкого самолета Аэропракт-22ЛС. Его обвиняли в нарушении требований законодательства о безопасности полетов, об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным ведомства, 31 января 2021 года авиатор совершил полет в окрестностях города Новосибирска на самолете Аэропракт-22ЛС. При этом полет не был санкционирован ведомством по организации воздушного движения, что, по мнению прокуратуры, создавало угрозу безопасности. На летчика составили административный протокол по ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и выписали штраф в размере 20 тыс. руб.

Как писал “Ъ-Сибирь”, в августе 2018 года в Красноярском крае разбился сверхлегкий самолет «Аэропракт» А-22, пилотировавший его летчик — директор авиационного предприятия «Аэропром» 65-летний Петр Швецов — погиб. Как указывается в заключении экспертов, во время тренировочного полета перед показательными выступлениями многоопытный летчик потерял сознание из-за сердечно-сосудистой недостаточности. Неуправляемый самолет свалился в пике и врезался в землю с высоты 150 м.

Подробнее об авиаинциденте — в материале “Ъ-Сибирь” «Самолет сорвался с "горки"».

Илья Николаев