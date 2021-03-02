Жители Пурпе одобрили присоединение поселка к Губкинскому

Жители поселка Пурпе (Пуровский район, Ямало-Ненецкий автономный округ) единогласно поддержали идею включения населенного пункта в состав Губкинского. Соответствующее решение, выдвинутое жителями Пурпе, было принято на публичных слушаниях, прошедших накануне.

На своей странице в соцсети во «ВКонтакте» глава поселка Антон Колодин отметил, что тема объединения «двух соседствующих территорий, разделенных железной дорогой, но имеющих одну социальную инфраструктуру», велись давно. «Территориальная близость города помогает пурпейцам динамичнее решать житейские вопросы: покупки в магазинах, проведение праздников, встречи с друзьями, получение медицинских услуг и рабочих мест»,— пояснил он.

По словам главы Губкинского Андрея Гаранина, муниципальные власти уже запланировали строительство детских площадок, мест отдыха и парковок, ремонт и строительство дорог, обустройство теплых остановочных комплексов и озеленение.

«Среди приоритетных задач — строительство четырехполосной освещенной автомобильной дороги между муниципалитетами. Планируем строительство проезда через железнодорожные пути, что сократит путь в два раза. Уже сейчас нужно расширять автобусное сообщение — запустить четыре автобуса с интервалом 25 минут и увеличить число рейсов»,— написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Вопрос об изменении административно-территориальных границ муниципалитетов будет рассмотрен депутатами Губкинского и Пуровского района в конце марта. После чего инициативу направят на рассмотрение в заксобрание Ямала.

Анастасия Реутова