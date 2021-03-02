Спортивные кластеры «Радуга» и «Сопка» передают в федеральную собственность в 2021 году

Многофункциональные спортивные кластеры «Радуга» и «Сопка» в Красноярском крае будут переданы в федеральную собственность, оперативное управление будет осуществлять Сибирский федеральный университет (СФУ). По словам министра спорта России Олега Матыцина, передача двух крупных спортивных объектов СФУ — принципиальное решение правительства РФ.

Как отметил губернатор Красноярского края Александр Усс, были решены все организационные вопросы, и к середине текущего года кластеры «Сопка» и «Радуга» перейдут в собственность университета. «Как и прежде спортивные комплексы будут доступны для жителей Красноярска, для сибиряков, для участников и зрителей многочисленных спортивных соревнований российского и международного уровней»,— сказал глава региона.

Спортивные объекты были возведены в рамках подготовки к Всемирной зимней универсиаде в Красноярске, прошедшей в 2019-м году. На базе кластеров «Радуга» и «Сопка» работают региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта и центр восстановительной медицины ФМБА России. В кластере «Сопка» базируются более 20-ти различных федераций и спортивных школ по летним и зимним видам спорта.

Анастасия Вещикова, Красноярск