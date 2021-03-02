70% опрошенных екатеринбуржцев считают, что работодатель должен оплачивать им такси до офиса

Около 70% работающих жителей Екатеринбурга считают, что работодатель должен компенсировать им затраты на проезд до работы и обратно, а также оплачивать поездки по рабочим делам, следует из исследования сервиса «Ситимобил для бизнеса» и ResearchMe. 17% опрошенных заявили, что поездки должны оплачиваться «в особых случаях». Для 19% респондентов наличие компенсаций за проезд или предоставление корпоративного такси стало бы важным фактором при выборе места работы. При этом корпоративное такси в городе доступно только 9% опрошенных.

Отмечается, что 31% екатеринбуржцев готов отказаться от премий и доплат взамен корпоративного такси. Среди других бонусов, которые они готовы обменять, опрошенные называли скидки бонусы от компании или партнеров (13%), компенсацию обедов (12%) и абонемент в фитнес (10%).

В связи с пандемией коронавируса 43% жителей Екатеринбурга стали опасаться использовать общественный транспорт, в связи с чем стали искать ему альтернативу. При этом регулярно или время от времени передвигаться по городу, чтобы решать рабочие вопросы, вынуждены больше трети респондентов. 69% опрошенных заявили, что работодатель не оплачивает им эти поездки.

В целом по России каждая пятая компания (20,5%) полностью компенсирует своим сотрудникам поездки на корпоративном такси. Еще 21% компенсирует поездки в то время, когда не работает общественный транспорт. 15,5% компаний оплачивают такси сотрудникам в период пандемии. 22% работодателей в принципе не компенсируют сотрудникам поездки на такси. Такую корпоративную политику в компаниях объясняют отсутствием бюджета.

«Пандемия во многом стала катализатором перехода части компаний на корпоративное такси: многие работодатели пересмотрели свой подход к безопасности сотрудников. 36% опрошенных компаний впервые подключили такси именно в 2020 году. При этом, оценив затраты на содержание своего парка в сравнении с корпоративным такси, многие b2b-клиенты решили не отказываться от этой услуги даже когда эпидемиологическая обстановка стала улучшаться», — отметил директор по b2b-продажам Ситимобил Олег Акчурин.

При этом, 19% работников уверены, что во время пандемии работодатель должен полностью оплачивать передвижение сотрудников на работу и обратно. 42% россиян считают справедливым, если компания будет оплачивать поездки на такси в ночное время или рано утром. Столько же респондентов полагают, что компания должна оплачивать такси сотрудникам, если тем пришлось задержаться на работе.