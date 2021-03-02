Работник Колвинского лесничества вырубил лес на 28 млн рублей

В Пермском крае к реальным срокам лишения свободы осуждены сотрудники Колвинского лесничества и его знакомый, вырубившие лес на общую сумму 28 млн руб. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Как ранее установили полицейские, 60-летний сотрудники ГКУ «Колвинское лесничество» и его 49-летний приятель-бизнесмен в течение трех лет незаконно рубили лес на территории Ныробского лесничества. При этом злоумышленники использовали поддельные документы и договора купли-продажи леса. В результате было срублено более 6 тыс. деревьев различных пород, ущерб, причиненный лесному фонду РФ составил 28 млн руб.

Чердынский суд приговорил сотрудника лесничества к четырем годам лишения свободы. Его подельник осужден к двум годам и шести месяцам лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб. Оба также лишены права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой и переработкой древесины на срок два года шесть месяцев, и обязаны возместить ущерб в полном объеме Наказание осужденные будут отбывать в исправительной колонии общего режима. Двое соучастников данного преступления уже отбывают наказание в местах лишения свободы.