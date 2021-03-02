«Автомобилист» проведет выездной матч с омским «Авангардом»

Сегодня, 2 марта, хоккейный клуб «Автомобилист» проведет матч с омским «Авангардом» в рамках 1/8 финала регулярного чемпионата КХЛ. Игра начнется в 21.30 в ЛД «Арена «Балашиха» им. Ю. Ляпкина.

Прошлая встреча команд, которая состоялась 17 января, завершилась победой уральцев со счетом 4:1. В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Авангард» провели четыре встречи, в трех из которых победу одержала команда из Екатеринбурга.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с «Сибирью» (Новосибирск). Матч завершился поражением уральцев со счетом 0:4. Из прошедших шестидесяти игр текущего сезона «Автомобилист» одержал победу в тридцати. По итогам группового этапа уральский клуб занял седьмое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.