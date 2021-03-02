Власти Кузбасса отменили часть ограничений перед Масленицей

В Кузбассе власти смягчили ряд ограничений. С 12 по 14 марта в регионе разрешено проведение на улице культурных и развлекательных мероприятий, связанных с празднованием Масленицы, сообщил местный оперативный штаб.

Кроме того, 5 марта в Кемерове, Анжеро-Судженске, Белове, Междуреченске, Новокузнецке и Прокопьевске можно организовывать на открытом воздухе однодневные ярмарки, посвященные Международному женскому дню.

На горнолыжном курорте «Шерегеш» с 1 по 4 апреля и с 15 по 18 апреля разрешено проведение мероприятий в рамках закрытия сезона и фестиваля «Грелкафест 2021».

Ранее в регионе продлили до 3 марта домашнюю изоляцию для людей старше 65 лет, а также внесли пациентов с хроническими заболеваниями в категорию граждан, которым нужно проходить госпитализацию при подозрении на COVID-19.

Екатерина Лукашевич