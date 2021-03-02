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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Омске будет создан парк военной техники

В Омске будет реализован проект создания парка военной техники под открытым небом. Глава региона Александр Бурков поручил проработать концепцию проекта. Вся линейка такой техники — от легендарных исторических экземпляров бронетехники, артиллерийских орудий до современных образцов — хранится на территории Омского автобронетанкового инженерного института, сообщает пресс-служба облправительства. Необходимо определить площадку для ее размещения, доступную для посещений.

Реализовать проект планируется в 2021 году.

Анна Егорова


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