В Омске будет создан парк военной техники

В Омске будет реализован проект создания парка военной техники под открытым небом. Глава региона Александр Бурков поручил проработать концепцию проекта. Вся линейка такой техники — от легендарных исторических экземпляров бронетехники, артиллерийских орудий до современных образцов — хранится на территории Омского автобронетанкового инженерного института, сообщает пресс-служба облправительства. Необходимо определить площадку для ее размещения, доступную для посещений.

Реализовать проект планируется в 2021 году.

Анна Егорова