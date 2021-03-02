Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Барнауле встретится с педагогами

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 2 марта совершит рабочую поездку в Барнаул, сообщается на сайте правительства. Планируется, что премьер-министр встретится с педагогами, в том числе с участниками программы «Земский учитель». Также в плане — визит на Алтайский завод прецизионных изделий, производящий топливную аппаратуру для дизельных двигателей, встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко и представителями промышленности региона.

По данным правительства, в поездке также примут участие глава Минтруда Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

Оксана Павлова