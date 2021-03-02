«Сибантрацит» подписал соглашение о партнерстве с Baowu Steel Group

Группа «Сибантрацит» и Baosteel Resources Int. Co. Ltd (структура China Baowu Steel Group Corporation Limited) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Российская компания, согласно договоренностям, будет увеличивать в адрес китайской компании поставки, в частности, PCI. Наибольший объем придется на PCI Siban — марку металлургических углей, сообщает компания.

«В соответствии с соглашением, в 2021 году объем поставок PCI Siban китайскому партнеру составит свыше 700 тыс. т в зависимости от производственных возможностей "Сибантрацита"»,— уточнили в компании. В 2020 году объем продаж PCI в Китай в 2020 году составил 2 млн т. При этом общий объем продаж PCI составил 3,7 млн т, сообщили в «Сибантраците».

China Baowu Steel Group Corporation Limited — крупнейшая в мире сталелитейная компания, объем производства в 2020 году превысил 100 млн т (данные компании).

В группу «Сибантрацит» входят АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» в Новосибирской области, ООО «Разрез Кийзасский» и ООО «Сибантрацит Кузбасс» в Кузбассе. Существующие запасы антрацита компании на январь 2020 года составляли 307,5 млн т (согласно классификации кодекса JORC).

Анна Егорова