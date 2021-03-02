В Татарстане горела птицефабрика «Комос групп»

Входящая в «Комос групп» птицефабрика «Державинская», расположенная в поселке Совхоз имени 25 лет Октября Лаишевского района Татарстана, в результате пожара 1 марта потеряла 45 тыс. куриного поголовья. Это следует из пресс-релиза ГУ МЧС по Татарстану.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в здании птицефабрики по улице Почтовая,19 поступило в 18:54 понедельника. В 20:36 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 500 кв. м. К тушению привлекались 52 человека и 15 единиц техники.

Из 135 тыс. кур, находившихся в трех секциях горевшего здания, от огня и задымления усилиями сотрудников фабрики и пожарных удалось спасти более 90 тыс. голов, отмечают в МЧС. Люди не пострадали.

На место происшествия выезжал прокурор Лаишевского района Юрий Марасов. Начата проверка соблюдения требований пожарной безопасности.

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «Птицефабрика «Державинская» принадлежит ООО «Хайперфудс холдинг» (Ижевск) и управляется ООО «Комос групп». В 2018 году птицефабрика получила более 77,2 млн руб. выручки и 25,3 млн руб. убытка.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"