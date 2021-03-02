Воронежский девелопер Калтыков обжаловал в кассации приговор за злоупотребления и присвоение

Экс-управляющий партнер воронежской ГК «Основа» Александр Калтыков подал кассационную жалобу на приговор Ленинского райсуда Воронежа, приговорившего его к четырем годам лишения свободы условно за злоупотребление полномочиями и присвоение. Как сообщили “Ъ-Черноземье” в Первом кассационном суде общей юрисдикции, его жалоба пока не принята к рассмотрению.

Суть требований в суде не раскрыли. Судя по позиции, которую осужденный выражал в процессе рассмотрения апелляционной жалобы, Александр Калтыков настаивает на отсутствии доказательств вины и на необоснованной квалификации обвинения. С его точки зрения, второй подсудимый по делу и его партнер Игорь Беляев оговорил его, чтобы избежать уголовной ответственности. Облсуд весной 2019 года оставил жалобу Александра Калтыкова без удовлетворения, а приговор без изменения.

В конце 2018 года Ленинский райсуд Воронежа признал Александра Калтыкова виновным в двух эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), двух эпизодах организации злоупотребления в составе группы лиц (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ) и присвоении в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком в четыре года. Игорь Беляев, также признанный виновным в четырех эпизодах злоупотребления, получил 2,5 года условно.

Напомним, эпизоды злоупотребления полномочиями связаны с фиктивной арендой автомобилей, а также «откатами» с договоров стирки белья воронежского отеля Hampton by Hilton. Ущерб ГК «Основа» составил 3,5 млн руб. Эпизод с присвоением касался договора займа с физлицом на 280 тыс. руб., который Александр Калтыков заключил от имени компании, а в последствии присвоил. Топ-менеджер был уволен из ГК в мае 2017 года. Его уход группа официально объясняла расхождением «в понимании стратегии развития бизнеса». После увольнения Александр Калтыков возглавил созданное городскими властями муниципальное казенное учреждение «Агентство по созданию и развитию системы управления проектной деятельностью». Но, проработав в нем чуть меньше года, он «по собственному желанию» покинул пост.

Сергей Толмачев