Пандемия режет рацион

Оборот розничной торговли в Татарстане до сих пор не может достичь докризисных значений и в первый месяц 2021 года сократился почти на 2% к уровню января прошлого года. Жители республики вынуждены экономить на еде: оборот торговли продуктами питания упал на 5,7%. При этом цены на них за год выросли сразу на 8%. Эксперты отмечают, что высокая инфляция не способствует развитию торговли в регионе. Они не исключают, что весной она может войти в «фазу оживления», но это «не будет затяжным трендом», учитывая сокращение реальных доходов людей.



Оборот розничной торговли республики в январе 2021 года составил 79,5 млрд руб. Это на 18,5% меньше, чем в декабре 2020-го, следует из доклада Татарстанстата, опубликованного вчера. Если сравнивать январь 2021 года с январем прошлого года, то оборот по-прежнему не достиг докризисных значений и был на 1,9% ниже показателя годичной давности (в декабре 2020 года падение составляло 4,8%).

Как сообщал „Ъ“, оборот розничной торговли республики в 2020 году сократился на 6,1% и составил 926,3 млрд руб. На динамику существенно повлияла пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения на передвижение граждан и работу бизнеса. Максимальное падение наблюдалось в апреле (27,6% к уровню предыдущего года). В то же время в январе 2020 года (до пандемии коронавируса) розничная торговля в республике показывала положительную динамику (+3,3%).

Согласно статистике, жители Татарстана по-прежнему экономят на еде. Так, в январе этого года оборот торговли пищевыми продуктами (включая напитки и табачные изделия) составил 94,3% от января прошлого года. То есть падение составило 5,7%. В денежном выражении оборот упал до 32,6 млрд руб. В то же время оборот непродовольственными товарами даже немного вырос — до 46,9 млрд руб. (+0,9%).

По-прежнему не восстановился оборот общественного питания (включает в себя не только выручку кафе, баров, ресторанов и столовых, но и поставщиков продуктов). В январе 2021 года этот показатель достиг 3,2 млрд руб., что на 16,5% меньше, чем годом ранее. В декабре отставание было меньшим — 15,6%. При этом, напомним, в Татарстане до сих пор не снят запрет на работу общепита после полуночи. Вчера главный санитарный врач региона Марина Патяшина заявила, что ограничения будут действовать как минимум до конца мартовских праздников.

Объем рынка платных услуг в Татарстане в январе составил 25,4 млрд руб. Это лишь на 0,5% меньше, чем в январе прошлого года. При этом, например, выручка гостиниц сократилась на 19,3%, а учреждений культуры — на 50,9%, услуги туроператоров — на 47,1%. В то же время сразу на 82,8% вырос объем курьерских и почтовых услуг.

Положительную динамику показали бытовые услуги — их объем увеличился на 7,7%. При этом парикмахерские, бани, различные мастерские по-прежнему не могут выйти на докризисный уровень. Зато серьезный рост демонстрируют ремонт и строительство жилья (+40,3%).

Согласно статотчету, в январе цены на продукты в Татарстане выросли на 0,3% к предыдущему месяцу, а к январю 2020 года — на 5,1%. При этом продовольственные товары за последний год подорожали сразу на 8%. Например, сахар вырос в цене сразу на 75%, крупы — на 21,5%, а фрукты и овощи — на 19,7%. В том числе картофель стал дороже на 59,4%, а морковь и свекла — на 27,9%. Подешевела лишь капуста (-4.8%).

«Падение оборота розничной торговли в январе 2021 года по отношению к январю 2020 года вполне логично — это вызвано затянувшимся падением реальных располагаемых доходов граждан и, как следствие, снижением текущих расходов. На статистику января могли также повлиять традиционные предновогодние траты, поэтому в январе граждане перешли к более экономной модели потребления»,–– говорит главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов. По его словам, на спрос также влияет «ситуация с ценообразованием: с начала года инфляция продолжает упрямо стремиться вверх, что также не способствует росту оборота розничной торговли».

Эксперт считает, что «положительной динамики можно ожидать не раньше начала второго квартала: со сменой зимнего на весенний сезон традиционно розничная торговля должна перейти в фазу оживления». Однако он прогнозирует, что это не будет «затяжным трендом», учитывая «ситуацию в экономике не только внутри Татарстана, но и во всей России». «От 2021 года в целом не стоит ожидать рекордов»,— заключает он.

Кирилл Антонов