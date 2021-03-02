По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Левобережные очистные сооружения» на 100% принадлежат ООО «Джи эл би». По 50% этой компании принадлежат самому ООО и его гендиректору Павлу Гаврилову. Господин Гаврилов также возглавляет мусорный полигон ООО «Каскад», ранее подконтрольный бизнесмену Вадиму Ишутину, а сейчас на 66% принадлежащий ООО «ТД “Глобал-Продукт”» Екатерины Войтенко (ранее этим юрлицом владел депутат гордумы Олег Турбин) и на 33,3% - самому «Каскаду» (еще 0,67% - у Евгения Прудникова). В окружении господина Ишутина опровергают какой-либо актуальный интерес к ЛОС.