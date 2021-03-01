На Кубани 340 студентов перевели на дистант из-за контакта с больными коронавирусом

В Краснодарском крае на дистанционное обучение перевели около 340 студентов вузов из-за контакта с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщили 1 марта 2021 года в региональном оперштабе.

Также удаленно учатся студенты Северо-Кавказского филиала Российского госуниверситета правосудия. Решение принято руководством головного вуза. Остальные 75 тыс. студентов в 46 высших учебных заведениях региона учатся очно.

По информации министерства образования, науки и молодежной политики края, в настоящий момент на карантине из-за коронавируса находятся шесть групп в пяти детских садах Сочи, Анапы, Новороссийска, Староминского и Крыловского районов.

Кроме того, на дистант переведены восемь классов в восьми школах Краснодара, Сочи, Новопокровского, Туапсинского, Щербиновского и Мостовского районов (это 0,02% от общего числа школьников).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 5 февраля в Краснодарском крае из-за коронавируса воспитанники 38 детсадовских групп находились на самоизоляции из-за коронавируса. Инфекцию обнаружили в 14 дошкольных учреждениях Краснодара, Сочи, Динского и Туапсинского районов.

Наталья Решетняк