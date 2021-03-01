Экс-чиновница из Краснодара Ирина Романец возглавила департамент культуры Севастополя

Бывший глава департамента внутренней политики Краснодара Ирина Романец возглавила преобразованное в департамент управление культуры Севастополя. Об этом сообщается на сайте правительства города.

Отмечается, что к своим обязанностям госпожа Романец приступит в ближайшее время.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 17 февраля 2021 года стало известно, что Ирина Романец покидает должность директора департамента внутренней политики администрации Краснодара спустя полтора месяца после назначения. Причины увольнения официально озвучены не были.

Известно, что до декабря 2020 года Ирина Романец работала в должности руководителя аппарата администрации Ялты. С октября 2008 года по январь 2019 года занимала кресло заместителя главы города Сочи по социальным вопросам.

26 февраля исполняющим обязанности директора департамента внутренней политики Краснодара назначен Георгий Пронькин. Ранее он занимал пост директора департамента по связям с общественностью администрации города.

Наталья Решетняк