Минские договоренности на льду

Сегодня в Ледовом дворце стартует серия первого раунда Кубка Гагарина по хоккею между СКА и минским «Динамо». Соперник армейцев в Западной конференции определился в последний день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Эксперты отдают предпочтение в противостоянии петербургской команде, но минское «Динамо» вряд ли проиграет всухую.

На этот раз СКА ждет в первом раунде плей-офф куда более сложный соперник, чем в прошлом сезоне. Тогда армейцы без проблем разобрались с подольским «Витязем», выиграв все четыре матча. Правда, этим противостоянием сезон был исчерпан: его решили не завершать из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Сейчас, несмотря на то, что СКА занял высокое второе место по итогам «регулярки» в Западной конференции, ему достался серьезный соперник на первом этапе. Силы команд подравнялись. Например, ЦСКА, выигравший Западный дивизион, встретится в четвертьфинале со «Спартаком», замкнувшим восьмерку сильнейших. Предсказать победителя дуэли трудно.

СКА лучше было сыграть в четвертьфинале с череповецкой «Северсталью». Но та, обыграв в последнем матче чемпионата «Сочи», заскочила на шестое место. А минское «Динамо» осталось седьмым. Это выяснилось после того, как армейцы обыграли белорусов в Ледовом дворце в последний день «регулярки». Не исключено, что минчане проиграли СКА специально, чтобы не занять шестое место и не попасть в первом раунде плей-офф на московское «Динамо», которое финишировало третьим на «Западе». Бело-голубые сейчас в хорошей форме: на финише регулярного чемпионата одержали 11 побед в 12 матчах. Возможно, руководители минского Динамо» решили «выбрать» в плей-офф СКА. К тому же и уезжать из Петербурга не нужно, раз здесь состоялась последняя игра чемпионата.

В пользу этой версии говорит тот факт, что в матче против СКА канадский тренер «Динамо» Крейг Вудкрофт не выставил сильнейший состав. Тон в игре белорусской команды задают канадские и американские легионеры. Клубам из других стран, в отличие от российских, можно заявлять в состав иностранцев в любом количестве. Нашим — только пятерых. Поэтому у СКА, например, вне заявки на матч остается кто-то из семи легионеров. Когда-то президент Белоруссии Александр Лукашенко грозил выгнать из минского «Динамо» всех легионеров. Но тогда в клубе играть будет некому. Талантливых хоккеистов в стране сейчас не так много. Те, кто появляется, уезжают в североамериканские лиги — там больше платят. И ближе НХЛ.

В нынешнем чемпионате СКА и минское «Динамо» встречались дважды. В Минске, где одна из самых больших в Европе арен (на 15 тыс. мест), хозяева победили в овертайме со счетом 4:3. Сейчас выиграл СКА — 4:2. Но эти матчи ничего не значат. СКА провел регулярный чемпионат нервно: то игроки и тренеры болели COVID-19, то руководители клуба тасовали тренерский штаб. Только под занавес сезона собрали оптимальный состав. И «обкатали» его в последних матчах чемпионата. До этого состав звеньев часто менялся.

Минчане дольше боролись за выход в плей-офф. У них агрессивная, силовая манера игры — особенно на своей арене, где команду поддерживают болельщики. Правда, сейчас действуют ограничения по допуску зрителей. Слабое место у «Динамо», как говорят эксперты,— вратари. Но в целом команда хорошая, боевая, обязательно даст бой СКА. Петербуржцы вряд ли выиграют серию всухую, как у «Витязя» в прошлом сезоне,— динамовцы могут «зацепить» один матч или два. Но это прогнозы. Все решится на площадке.

Валерий Брагин, тренер СКА, вчера отметил, что команда подошла к плей-офф в хорошем состоянии, имеет несколько схем игры. Он считает, что решающую роль в предстоящих матчах будут играть физическая форма, сыгранность, а также меньшинство и большинство. Это 95% успеха, по словам Брагина.

Серия длится до четырех побед. Максимальное количество матчей — семь. Начнется дуэль между СКА и «Динамо» 2 и 4 марта на площадке армейцев, так как они заняли более высокое место в турнирной таблице. Седьмой, решающий матч, если он понадобится, тоже пройдет в Ледовом дворце. Игры в Минске пройдут 6 и 8 марта.

Кирилл Легков