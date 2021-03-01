Мэр Ярославля попросил прощения у жителей за состояние дорог

Мэр Ярославля Владимир Волков поблагодарил жителей города за терпение, понимание и поддержку, которые были проявлены во время ликвидации коммунальными службами последствий сильного снегопада и ледяного дождя. Об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети. Мэр города также попросил прощения у жителей за состояние городских дорог.

«Приношу извинения за причиненные неудобства. К сожалению, ситуация была нештатной, никто не ожидал ледяного дождя, и коммунальные службы не сумели вовремя произвести необходимую обработку улиц противогололедными реагентами. Но за выходные дни, благодаря привлеченной технике, был выполнен значительный объем работ».— написал господин Волков.

Мэр поблагодарил руководителей предприятий, которые помогли городу в сложных условиях. Он отметил, что Ярославскому МБУ «Горзеленхозстрой» помогали очищать дороги региональные и городские предприятия. По просьбе губернатора Дмитрия Миронова оказала помощь Северная железная дорога, которая отправляла на уборку города каждую ночь по 25 спецмашин. Помогали в уборке города компании АО «Ярдормост», АО ГК «ЕКС», АО «Ярославльводоканал» и другие предприятия.

В пресс-службе мэрии сообщили, что за прошедшие выходные с улиц Ярославля на полигон было вывезено 10 тыс. кубометров снега. По ночам на городских улицах первой и второй категории работало по 110 спецмашин, а в дневное время - по 70 единиц техники. Дворы и улицы третьей и четвертой категорий убирались силами управляющих компаний и подрядных организаций. Всего было задействовано более 115 единиц техники, работали более 1 тыс. дворников.

Мэр отметил, что в городе еще немало проблем с зимней уборкой.

«Гололед на тротуарах, неочищенные остановочные комплексы и пешеходные переходы, суженная проезжая часть, колейность и наледь на дорогах. Коммунальным службам поставлена задача — в течение недели отработать все проблемные места на улично-дорожной сети и на дворовых территориях»,— рассказал Владимир Волков.

Антон Антонов