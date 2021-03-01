В Анапе с 1 марта приступил к работе новый регоператор по вывозу ТКО

В Анапе 1 марта 2021 года приступил к работе новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) – компания «Экотехпром». Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Перед этим региональной энергетической комиссией был утвержден тариф на вывоз ТКО в размере 523,50 руб. за кубометр.

В администрации города уточняют, что организация несет ответственность за весь цикл работы с ТКО, начиная от сбора, заканчивая захоронением отходов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 19 января 2021 года в Краснодарском крае завершился конкурс по определению регионального оператора по обращению с ТКО по Тихорецкой зоне. Победителем стало ООО «ЭкоЦентр». Известно, что ООО «ЭкоЦентр» также обслуживает Новокубанскую зону, в которую входят Гулькевичевский, Кавказский, Курганинский, Новокубанский, Успенский районы и Армавир.

С начала 2020 года власти Кубани определили пять региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Они обеспечивают сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора.

Наталья Решетняк