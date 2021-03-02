Наркозависимых берут на счет

За прошедший пандемийный год в Новосибирской области количество больных наркоманией снизилось на 15%, сообщил представитель регионального минздрава. Общественники и волонтеры считают, что неофициальные цифры по количеству наркоманов в регионе гораздо выше. Они отмечают, что все больше наркозависимых предпочитают не обращаться в наркологические службы из-за социальных ограничений, которые налагаются на зарегистрированных наркоманов.



За 2020 год на территории Новосибирской области на 15,5% сократилось количество официально зарегистрированных наркобольных, сообщил главный внештатный специалист регионального минздрава, психиатр-нарколог Равиль Теркулов. По его данным, их количество уменьшилось с 5112 до 4321 человека, 30–35% больных наркоманией проживают в сельской местности.

Структура употребления, по сравнению с 2019 годом, практически не изменилась, отмечает эксперт. Опийная группа в 2019-м и 2020 году составляла 35%, а употребление канабиса выросло с 30% до 32%. В прошлом году у 59% лиц было выявлено инъекционное употребление, в то время как в 2019 году этот показатель был на 2% меньше. По словам Равиля Теркулова, по данным официальной статистики о количестве зарегистрированных больных, смертности от наркотиков и отравлений ими, по первому критерию наблюдается снижение, а по остальным — «не снижается и постепенно растет».

Координатор фонда Андрея Рылькова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Максим Малышев говорит, что показатели официальной статистики неточны: «Она не может охватить и проанализировать количество тех людей, которые не обращаются официально в медорганизации». Волонтер группы поддержки наркозависимых в Новосибирской области, пожелавшая остаться не названной, говорит, что сейчас заболевшие с большей неохотой встают на учет в наркодиспансер. По ее словам, это связано с тем, что за последние несколько лет в регионе развилась сеть коммерческих медорганизаций, оказывающих помощь наркобольным. «Какая разница, где тебя прокапают. Только если это делать в частной клинике, то тебе не грозит ограничение в социальных правах»,— считает она.

Господин Теркулов подтверждает, что постановка на учет таких пациентов и наблюдение за ними ведет «к ограничению некоторых социальных прав» наркозависимых — запрет на доступ к определенным профессиям, оружию, водительскому удостоверению и пр. «Отмечен и высокий уровень недоверия наркозависимых к официальной наркологической службе, в том числе и негосударственной. Это показывают соц­опросы, проведенные среди тех, кто употребляет наркотики. Число обращений в негосударственные организации — центры реабилитации — превышают обращения в государственную наркологию в два-четыре раза»,— сказал господин Теркулов. По его данным, в регионе насчитывается 100–200 таких центров. «Лет пять-семь назад их было около 30–40. Официальных реабилитационных центров в РФ шесть, ни один из них не располагается на территории Новосибирской области, у нас в регионе помощь оказывается на базе наркодиспансера»,— уточнил господин Теркулов.

Председатель комитета по связям с общественностью сообщества «Анонимных наркоманов» в Новосибирской области Юлия Кимова (фамилия изменена) отмечает, что после постановки на учет в наркодиспансере врачи направляют пациентов в центры психологической помощи: «Когда человек после лечения возвращается к своему привычному ритму жизни, ему оказывается поддержка, в результате ремиссия заболевания длится дольше. Поскольку эта работа ведется без перерыва, то и количество тех, кто не употребляет, по официальным данным, увеличивается».

Максим Малышев отмечает, что в период действия антиковидных ограничений увеличилось число запросов на психологическую помощь: «В период самоизоляции у людей нет возможности посетить группы поддержки или свободно выйти за наркотиками, встретиться с друзьями и занять время, тут больные столкнулись с новыми препятствиями».

Юлия Сасевич