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Роспотребнадзор выявил нарушения в 14 петербургских стационарах

Управление Роспотребнадзора по Петербургу провело проверку 14 городских стационаров, принимающих пациентов с коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе управления, проверки проводились в январе и феврале текущего года. В ходе рейдов во всех стационарах были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Среди выявленных нарушений — отсутствие учета и регистрации случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, требований дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, нарушение порядка учета и регистрации инфекционных болезней.

В настоящее время пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями госпитализируют в 17 стационаров в Петербурге.

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