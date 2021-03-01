Партию Зеленского лишили госфинансирования

На Украине Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) выявило нарушения в отчетах ряда партий, включая партию власти «Слуга народа». Как сообщило ведомство в Facebook, госфинансирование последней прекращено.

«НАПК выявило признаки нарушения финансового отчета партии по имуществу, доходам, расходам и финансовым обязательствам в отчетах 11 политических партий,— говорится в сообщении.— В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа"».

На сайте НАПК говорится, что причиной прекращения финансирования партии стали нарушения, выявленные в ее отчетах. По данным ведомства, в них нашли признаки уголовных преступлений по ст. 159-1 УК Украины (нарушение порядка финансирования избирательной кампании), ч. 5 ст. 366 (служебная подделка) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

В апреле 2020-го госфинансирование «Слуги народа» было приостановлено в третьем и четвертом кварталах, однако тогда это было сделано по просьбе самой партии, чтобы перенаправить деньги на нужды украинских медиков и средства защиты от коронавируса.