«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Куда можно вложить миллион и более рублей? Какие основные тенденции существуют на мировом рынке? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Рынок облигаций самый слабый в этом году за последние 60 лет — очень высокая волатильность, низкая ликвидность, широкие спреды. Это все говорит о дестабилизации рынка. Есть два варианта для действий центральных банков: или они начнут реагировать на инфляционные тенденции, которые лежали в основе турбулентности, или они будут снова все заливать ликвидностью. Если ЕЦБ и центральный банк любой другой страны может не обращать внимания на рост инфляции, то инвесторы, конечно, не могут. Американский Центробанк должен тоже что-то предпринять, потому что они не контролируют ни короткие облигации, ни короткую, ни длинную кривую. Если там начнут покупать бумаги, это вызовет резкий рост американского доллара против единой европейской валюты, особенно на фоне того что происходит в еврозоне. Поэтому идея для инвесторов — снова вкладываться в валюту США.

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