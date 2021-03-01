Согласована приаэродромная территория аэропорта Воронеж имени Петра Первого

Росавиацией принято решение об установлении приаэродромной территории международного аэропорта Воронеж имени Петра Первого с шестикратным сокращением седьмой подзоны по сравнению с первым вариантом проекта, следует из сообщения регионального департамента архитектуры и градостроительства. Седьмая подзона устанавливает самые сильные ограничения, вплоть до запрета размещения объектов жилищного строительства и социальной инфраструктуры из-за превышения уровня шумового и иных воздействий.

Кроме того, из проекта решения исключено требование о необходимости дополнительного согласования с Росавиацией размещения объектов в границах третьей и четвертой подзон.

Первый вариант проекта решения об установлении приаэродромной территории аэропорта поступил на согласование в региональное правительство весной 2019 года. Однако из-за сильных ограничений на застройку был отправлен на доработку. В предыдущем варианте проекта в зону ограничений седьмой подзоны полностью или частично попадали левобережная часть Воронежа, пригородный райцентр Рамонь и его поселения — Новоживотинное, Айдарово, Медовка, Гвоздевка, Русская Гвоздевка, Хвощеватка, Новоподклетное, а также поселки Бабяково, Воля, Шуберское, Маклок, Стахановский Новоусманского района, села Губарево и Гудовка Семилукского района. Кроме того, в соответствии с новым проектом, седьмая подзона не затрагивает и застроенную часть Воронежа, как это было ранее.

В департаменте рассчитывают, что установление приаэродромной территории «положительным образом скажется на оптимизации» процедуры выдачи разрешительной документации, а также других процессов в сфере строительства.

Ирина Лобанова