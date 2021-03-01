В Ярославле проблемный дом на Слепнева хотят достроить к концу 2021 года

В Ярославле на улице Слепнева, 10 возобновится строительство долгостроя, сообщил на своей странице в соцсети губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона отметил, что для завершения стройки областным правительством был найден новый подрядчик — компания «Триумф регион». Закончить строительство дома и передать квартиры обманутым дольщикам планируется до конца 2021 года.

Строительство этого десятиэтажного дома не могут завершить пятый год. Изначально его планировали сдать в 2017 году. Но строительство затянулось, и к 2018 году работы были остановлены. Дом, построенный на 60%, был включен в реестр проблемных.

«Планируем до конца года достроить один из самых проблемных объектов – дом на улице Слепнева в Ярославле. Договориться с новым инвестором нам удалось в прошлом году, и мы уже возобновили работы. Команда правительства делает все, чтобы 103 обманутых дольщика наконец-то получили свои квартиры и отпраздновали новоселье»,— написал господин Миронов.

Алла Чижова