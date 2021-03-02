Спутник новой жизни Валентины Паисьевой

Интернет серьезно преобразовал мир – это очевидный факт. Но очевидно также и то, что эти изменения коснулись в основном жителей крупных городов. Пока горожане смотрят по сети сериалы или проводят видеоконференции, жители отдаленных поселений не всегда имеют полноценный доступ даже к стабильной сотовой связи. Сегодня, по оценкам генерального директора оператора спутниковой связи РТКОММ Сергея Ратиева, в России на территориях, где доступ в интернет возможен только через спутник, проживает порядка 20 миллионов человек. И спутниковый интернет в этих труднодоступных местах становится не только окном в большой мир – он становится инструментом, который меняет жизнь конкретного человека.



Это показал крупнейший оператор рынка спутниковой связи в России РТКОММ на примере своего проекта «Меняем жизнь людей». Этот проект реализуется компанией в различных регионах страны. В фокусе проекта – судьбы и жизни людей, проживающих на труднодоступных территориях, подключивших спутниковый интернет для достижения важных жизненных целей и достигших на этом пути значимых результатов.

В Красноярском крае компания помогла наладить надежную связь главе сельсовета поселка Беляки Богучанского района Валентине Паисьевой. Это позволило сэкономить поселку миллион рублей и помогло самой Валентине восстановиться после тяжелейшей травмы позвоночника.

После операции она смогла встать на ноги, но каждое движение вызывало сильнейшую боль. Как вспоминает сама Валентина Абрамовна, даже носить зимнюю шапку ей было больно – позвоночник не выдерживал дополнительного груза. Самое главное в такой ситуации было не сломаться эмоционально, не потерять веру в то, что можно вернуться в активную жизнь. «Чтобы заставить себя постепенно восстанавливаться после травмы, я вспомнила, что неплохо рисовала в школе, и решила попытаться вывести это умение на новый уровень, – говорит Валентина Паисьева. – Я нашла в сети онлайн-курсы по рисованию, а к моменту их окончания с помощью родственников и соседей смогла организовать в поселке свою первую персональную выставку».

Тут нужно понимать, в каких условиях все это происходило. Поселок находится в глухом таежном месте – на самом севере Богучанского района, в 100 км от райцентра. В Беляках живет около двухсот человек, и здесь нет сотовой связи. Компания РТКОММ установила Валентине Абрамовне оборудование для доступа в интернет через спутник. И это действительно изменило не только ее жизнь, но и жизнь всего поселка. Стабильный канал связи позволил Валентине Паисьевой найти в сети не только уроки рисования: «Параллельно с рисованием я занималась лечебной физкультурой, и постепенно комплексная физическая и психологическая реабилитация дала положительные результаты».

После того как Валентина Паисьева восстановила жизненный тонус, она вернулась к исполнению своих обязанностей главы сельсовета. И решила в полной мере воспользоваться преимуществами доступа в мировую сеть. Она стала писать заявки на различные гранты, консультироваться по этим вопросам со специалистами – все это опять же через спутниковый интернет. На выигранные гранты была написана новая программа энергоснабжения и энергосбережения поселка, были установлены ветрогенератор и панели солнечной электростанции. Альтернативные источники энергии в небольшом поселке в сибирской тайге – это не дань моде. До этого все энергоснабжение поселения шло от дизельной электростанции. Как следствие, стоимость киловатт-часа была очень высокой. Новая схема позволила экономить поселку по этой статье до миллиона рублей в год!

На этом Валентина Абрамовна не остановилась. Она продолжила писать заявки на гранты и выиграла их уже 18. На эти деньги в поселке сделали благоустройство, проложили тротуары. В сельском Доме культуры появились тренажерный зал, секция стрельбы из лука, секция настольного тенниса, детский лабиринт – и все это в сибирской тайге, в поселке, в котором проживает всего 200 человек! Это стало возможным благодаря активной позиции Валентины Паисьевой, которая сама себя называет «железная леди». «Конечно, без скоростного спутникового интернета нам с односельчанами было бы крайне сложно достичь таких результатов, – говорит Валентина Абрамовна. – Я признательна компании РТКОММ за качественный надежный сервис и активную позицию по продвижению знаний об этой технологии».

История Валентины Паисьевой была положена в основу сюжета, снятого в рамках проекта «РТКОММ. Меняем жизнь людей». Презентуя этот проект и сюжет в Красноярске, генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев прокомментировал: «Проект «Меняем жизнь людей» – часть стратегии развития РТКОММ. Наша социально ответственная роль лидера среди спутниковых операторов России – стремиться к тому, чтобы предоставить массовый доступ к широкополосному интернету и другим услугам связи всем, кто в этом действительно заинтересован. История Валентины Паисьевой показывает, насколько эффективным может быть использование современных спутниковых решений в самых удаленных и труднодоступных территориях – там, где отсутствует классическая проводная связь».

В Беляках побывала и познакомилась с Валентиной Абрамовной посол проекта РТКОММ в Красноярском крае, общественный деятель и блогер Оксана Хикматулина: «Скоростной интернет сегодня – это базовая потребность для развития жизни личности, общества, территорий. Поэтому там, где отсутствует развитая проводная инфраструктура, на помощь может прийти спутник. Я видела это своими глазами во время поездки в Беляки и уверена в том, что скоростной стабильный спутниковый интернет – настоящая палочка-выручалочка для большого количества отдаленных территорий нашей страны».

Проект «Меняем жизнь людей» социальный. Но и сам бизнес оператора спутниковой связи несет в себе эту социальную составляющую, так как выводит жизнь абонентов на новый уровень комфорта: «Сегодня органы власти активно переводят ряд услуг в электронный формат. Для того чтобы всем этим пользоваться, нужен интернет. Мы такую возможность даем, – говорит генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев. – Мы постоянно развиваем свой продуктовый портфель, первыми среди спутниковых операторов запустили линейку умных тарифов, дали возможность получить безлимитный доступ к социальным сетям или к мессенджерам, а оборудование можно не покупать, а брать в аренду или рассрочку». Эта стратегия компании позволила РТКОММ существенно увеличивать клиентскую базу четвертый год подряд. А по данным ComNews Research, по итогам 2020 года РТКОММ лидирует по количеству подключенных абонентов среди крупнейших российских VSAT-операторов.