Костюмерный цех Пермской оперы затопило в результате прорыва трубы

В системе отопления Пермского театра оперы и балета произошла авария. Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения, лопнула одна из труб в перекрытии, в результате чего был затоплен костюмерный цех театра. Из-за этого были испорчены все мужские костюмы для спектакля «Евгений Онегин», восстановлению они не подлежат. Пермской опере пришлось произвести замену спектакля: вместо показа «Евгения Онегина» 21 марта состоится опера «Царская невеста».

По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, порыв трубы произошел из-за увеличения подачи теплоносителя в систему отопления театра в дни сильных морозов.

Когда в репертуаре театра будет восстановлена опера «Евгений Онегин» и будет ли восстановлена вообще, пока неизвестно, этот вопрос сейчас обсуждается.