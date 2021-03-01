В центре Екатеринбурга открылось бистро с морепродуктами «Морская 10» в переулке Банковском, раньше на этом месте работал ресторан «Мой друг Оливье». Запуском проекта занималась та же команда, которая запускала заведения «Креветки и Бургеры», «Пумпула» и «Мой друг Оливье». Собственники заведения компания, у которой ранее не было заведений общепита.

«Морская/10 — дитя пост-ковидного мира - уютное, простое и понятное место со свежими морепродуктами, недорогим вином и атмосферой тесного и шумного европейского местечка», — рассказали в заведении.

Заведение рассчитано на 58 посадочных мест, средний чек с вином и несколькими блюдами составляет 1,3-1,5 тыс. руб., в обеденное время — 400-500 руб.