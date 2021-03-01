Сделать шаг

Кирилл Усольцев, 5 лет, ДЦП, требуется лечение.

Вы можете спасти жизнь! Помогите, пожалуйста!

Кирилл – третий ребенок из тройни. Он родился самым слабым и маленьким. Около трех месяцев его выхаживали в больнице. С некоторыми недугами удалось справиться еще до выписки, но самые серьезные из них проявились уже дома. Так, в полтора года у ребенка диагностировали детский церебральный паралич.

С двух лет Кирилл регулярно проходит курсы реабилитации в медицинском центре. Благодаря восстановительному лечению мальчик потихоньку развивается: научился ползать, самостоятельно сидеть, стоять у опоры. Он разговаривает, понимает обращенную речь, добродушный, веселый, любит узнавать всё новое. Кирилл очень хочет встать на ноги и быть таким как все: бегать, прыгать. Ему очень тяжело, но родители не сдаются.

Сейчас Кириллу готовы помочь в Институте медицинских технологий в Москве.

Елена Малахова, невролог Института медицинских технологий (Москва): «Кириллу необходимо пройти реабилитацию, чтобы снизить патологический тонус мышц, увеличить объем движений, развить их координацию и равновесие, обучить новым навыкам, улучшить психоэмоциональное состояние».

Но лечение в этой клинике платное. Семья многодетная: мальчики - тройняшки и одиннадцатилетняя дочь. Работает только муж, получают детские пособия, денег хватает только на самое необходимое.

Стоимость лечения– 197 498 руб.

Помочь Кириллу Усольцеву просто, нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 руб. Перевести пожертвования можно и другими способами – все они на сайте Русфонда: https://rusfond.ru/ekaterinburg_actions/166. А владельцы Айфонов и телефонов на платформе Андроид могут перевести пожертвование через мобильное приложение.