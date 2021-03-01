Минэкономики предложило провести перепись населения с 23 августа по 30 сентября

Минэкономики предложило перенести Всероссийскую перепись населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября. Проект постановления, которое подготовило министерство, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом постановления предусматривается: перенос срока проведения переписи населения с апреля 2021 года на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года, а также установление срока проведения переписи населения в период с 1 апреля по 20 декабря 2021 года на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 23 августа по 30 сентября 2021 года будет затруднено»,— говорится в пояснительной записке.

Ранее основной этап переписи был намечен на октябрь 2020-го, но летом из-за пандемии коронавируса его перенесли на апрель 2021-го.

Напомним, всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате, граждане смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуг».

Подробнее — в материале “Ъ” «Перепись населения изменит формат».