«Шансов на пересмотр судебного решения мало»

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к трем годам лишения свободы. Суд Парижа признал его виновным в коррупции и торговле влиянием. При этом в тюрьме политик проведет один год, еще два он получил условно. Прокуратура просила для Саркози четыре года лишения свободы — это приговор по так называемому «делу о прослушке». По данным следствия, Саркози пытался получить конфиденциальную информацию о ходе расследования нелегального финансирования своей президентской кампании со стороны дочери основателя компании L’Oreal Лилиан Бетанкур. Сам Саркози виновным себя не признает. Он считает дело преследованием со стороны политических оппонентов. Защита бывшего президента Франции будет обжаловать приговор, сообщила собственный корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова.

— Разумеется, Николя Саркози может еще оспорить это решение, тем не менее шансов на пересмотр достаточно мало, поскольку даже председатель суда подчеркнула, что те факты, которые вменяются ему в вину, особой тяжести, и именно поэтому бывшему президенту Франции был вынесен реальный срок. Скорее всего, избежать этого не удастся. Можно ли будет зачесть какие-то другие факторы, чтобы избежать наказания? Здесь в игру вступят его адвокаты, у него их очень много. Кроме того, он обладает большой поддержкой со стороны юридического сообщества, ведь Николя Саркози — сам адвокат. Тем не менее оспорить это решение будет довольно сложно.

В юридической практике Франции по подобного рода делам нет такой традиции — уводить человека прямо из здания суда. Ему, конечно же, дадут время на подачу всех апелляций, которые ему позволены законом, а затем уже, возможно, будут этапировать. Чаще всего в таких случаях, особенно когда речь идет о возрастных подсудимых, играют роль различные справки и состояние здоровья. В этом смысле тоже можно отсрочить наказание. Другим политикам по аналогичным делам удавалось практически полностью избежать посадки в тюрьму, либо же они сидели несколько месяцев, потому что якобы отбывать весь срок целиком им не позволяло здоровье.

Во время всего процесса он вел себя достаточно уверенно, чувствовал себя хорошо, и, конечно, карту плохого здоровья не разыгрывал. Он буквально перед самым оглашением вердикта вернулся с каникул. Он отдыхал со своей семьей и, в общем-то, был абсолютно уверен в положительном исходе дела. Но, как выяснилось, все обстоит не так.

Видимо, сейчас его защите придется каким-то образом менять стратегию и искать выход из этой ситуации.

В этом процессе фигурировало еще одно имя — Лилиан Беттанкур. Дело о финансировании предвыборной кампании Николя Саркози положило начало всему происходящему, а то, что рассматривалось сегодня, касается дела о прослушке, когда бывший президент Франции пытался каким-то образом получить информацию о ходе первого расследования. В этот же раз на скамье подсудимых было три фигуранта — это сам Николя Саркози, его адвокат Тьерри Эрзог, который получил точно также два года условного и один год реального срока, и сам магистрат, сотрудник суда, которого пытались подкупить Саркози с его адвокатом, чтобы получить ценную информацию. Он получил два года реального срока и два года условно, плюс запрет занимать какие-либо должности, связанные с судебной практикой.

Николя Саркози не получил подобный запрет, потому что он не находился при исполнении своих должностных полномочий как сотрудник суда, который был осужден по этому делу. Именно магистрат стал тем, кого подкупили, хотя в результате это не произошло, то есть он не смог получить ту должность, которую ему обещали за секретную информацию. Но тем не менее французский закон это не принимает в рассмотрение.

Если была попытка подкупа, то она в любом случае засчитывается.

Николя Саркози же в этом смысле, конечно, всех интересовал как бывший президент Франции, поскольку это второй случай, когда он попадает на скамью подсудимых. Раньше уже был осужден Жак Ширак, но вот реальный срок — это действительно новинка, и такого французы никогда не видели.