В Екатеринбурге начнут проектирование улицы Героев России

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проекта планировки ул. Героев России. Документ опубликован на официальном портале города. В проект также включат участок улично-дорожной сети от ул. Героев России до Тагильской и реконструкцию переулка Выездного.

Согласно постановлению, проект планировки и межевания территории осуществит МБУ «Мастерская генерального плана». В свою очередь департамент архитектуры Екатеринбурга подготовит техническое задание и проведет прием предложений о сроках подготовки и содержании проектов.

Сейчас длина улицы составляет более 200 м. На ней находится один самых старых долгостроев Екатеринбурга торгово-деловой центр «Свердловск» (до 2013 года — «Призма»).

Михаил Мананников