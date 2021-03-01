Прокуратура проверяет ДТП с автобусом, в котором пострадали девять человек

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса, в котором пострадали девять человек.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, авария произошла утром 1 марта. Маршрутное такси, двигавшееся по межмуниципальному маршруту Катав-Ивановск – Усть-Катав, при спуске с горки столкнулось с автопоездом. В результате ДТП пятеро взрослых и четыре ребенка из автобуса были госпитализированы с различными травмами. Всего в маршрутном такси ехали 23 человека.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям участников дорожного движения, а также должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание автомобильной дороги. Кроме того, по факту аварии проводится проверка в отделе полиции Усть-Катава. Ее ход и результаты контролирует прокуратура города.